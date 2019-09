Près de 60'000 personnes, selon les organisateurs, sont rassemblées samedi après-midi à Berne à l'occasion de la manifestation nationale "Cl!mat de changement". La foule est si nombreuse qu'une partie seulement s'est rendue sur la Place fédérale.

Vers 14h00, plus de 25'000 personnes, toujours selon les organisateurs, étaient rassemblées sur la place Schützenmatt, non loin de la gare de Berne. La police a ensuite demandé à la queue du cortège de ne pas converger en direction du Palais fédéral.

Des trains supplémentaires ont été mis en circulation pour transporter des milliers de participants à bon port. Et environ 700 personnes ont pédalé jusqu'à la capitale à travers une trentaine d'itinéraires cyclistes.

Les manifestants revendiquent une politique climatique cohérente, la sortie du charbon, du pétrole et du gaz - y compris pour la place financière suisse -, ainsi qu'une justice climatique. Alors que vendredi, les jeunes étaient majoritaires dans les cortèges, le défilé de samedi se veut multigénérationnel.

Des concerts, des chants et des discours sont prévus sur la Place fédérale. Parmi les orateurs: le Prix Nobel de chimie Jacques Dubochet, la présidente d'Unia Vania Alleva et le chef du WWF Thomas Vellavott. Des jeunes et des indigènes de la forêt vierge malaisienne sont également attendus.

Pour souligner acoustiquement l'urgence climatique, les cloches de nombreuses églises, dont celles de la cathédrale de Berne, sonneront à 14h30. Plusieurs horloges arrêteront également leurs aiguilles sur midi moins cinq. Au total, plus de 150 paroisses participent à l'action, selon les organisateurs.

La manifestation bernoise pour le climat constitue le point d'orgue suisse de la Global Week for Future, durant laquelle des actions et des manifestations ont eu lieu tout autour du monde.

