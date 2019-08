Les amateurs de véhicules militaires anciens ont rendez-vous de vendredi à dimanche à Birmenstorf (AG) à l'occasion du "Convoy to Remember". Environ 600 véhicules sont présentés. Quelque 20'000 spectateurs sont attendus.

C'est la 8e édition depuis 1996. Il s'agit de la plus importante manifestation du genre en Suisse. Elle a pour but de commémorer la libération de l'Europe par les Alliés en 1944/45. Les véhicules viennent de toute l'Europe. On peut aussi y voir 30 chars d'assaut anciens et 20 modernes.

