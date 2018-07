Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 10 juillet 2018 10:51 10. juillet 2018 - 10:51

Durant les mois de mai et juin, près de 65'000 personnes ont participé au challenge bike to work qui incite les employés à se rendre au travail à vélo (archives).

Près de 65'000 employés de 2114 entreprises ont relevé le challenge bike to work cette année, un record. Durant les mois de mai et de juin, ils se sont rendus au travail à vélo, parcourant en tout quelque 15,9 millions de kilomètres.

Cela représente une moyenne de 247 kilomètres par participant, précise mardi PRO VELO dans un communiqué. La distance parcourue par les employés correspond à l'équivalent de 2300 tonnes de CO2.

Pour sa quatorzième édition, le challenge bike to work a enregistré un record non seulement de participants mais aussi d'entreprises et de kilomètres parcourus. C'est dans le canton de Zurich que l'on enregistre le plus grand nombre d'entreprises participantes, suivi par les cantons de Berne et d'Argovie. Le premier canton romand, Vaud, se classe au sixième rang avec 81 firmes.

Neuer Inhalt Horizontal Line