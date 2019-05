Six cent septante armes à feu ont été remises à la police samedi dans trois cantons de Suisse centrale, a indiqué la police cantonale lucernoise. Cette campagne de collecte a été organisée une semaine après le oui du peuple au renforcement de la loi sur les armes.

Les armes qui ne sont plus utilisées ont pu être rendues dans sept commissariats des cantons de Lucerne, Obwald et Nidwald. L'action concernait aussi les armes qui ne répondent pas aux dispositions de la nouvelle loi. Plusieurs kilos de munitions, huit kilos d'explosifs et environ 200 détonateurs ont également été remis. Armes et munitions seront détruites.

