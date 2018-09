Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Plus de 40'000 migrants ont gagné l'Espagne depuis le début de l'année, selon l'Organisation internationale pour les Migrations (OIM) (archives).

Les sauveteurs en mer espagnols ont secouru 675 migrants au cours du week-end entre le Maroc et l'Espagne, ont-ils communiqué. L'Espagne est devenue cette année la première porte d'entrée de l'immigration en Europe, après que l'Italie a largement fermé ses frontières.

Après que 405 migrants ont été secourus le samedi, 270 l'ont été dans la journée de dimanche, à bord de sept canots, a expliqué un porte-parole dimanche soir. Sept "enfants ou bébés" se trouvaient parmi les passagers, originaires pour moitié d'Afrique subsaharienne et pour moitié du Maghreb, a-t-il précisé.

Les sauveteurs n'avaient pas connaissance de migrants portés disparus ou dans un état de santé préoccupant.

Plus de 40'000 migrants ont gagné l'Espagne depuis le début de l'année. Dans le détail, environ 35'000 d'entre eux sont arrivés par voie maritime et près de 5000 par voie terrestre, en entrant dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla au Maroc, selon l'Organisation internationale pour les Migrations (OIM).

C'est environ 40% des arrivées en Europe, qui s'établissent à près de 100'000.

Plus de 1700 migrants sont morts ou portés disparus en Méditerranée depuis le début de l'année, dont 362 au large des côtes espagnoles, selo l'OIM.

