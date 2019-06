L'éboulement du 23 août 2017 au Piz Cengalo a détruit une partie de Bondo (GR) et des hameaux voisins (archives).

Le village de Bondo (GR) et les hameaux voisins vont être remis en état par étapes après l'éboulement du Piz Cengalo du 23 août 2017. Le canton des Grisons leur accorde douze millions de francs pour deux projets.

Le projet "mesures immédiates, opération de déblaiement et décharge" est financé avec 9,6 millions de francs. Il s'étalera jusqu'en 2023, a indiqué jeudi le gouvernement des Grisons. Plus de deux millions de francs sont aussi consacrés à la remise en état des infrastructures communales. Six autres projets sont prévus.

L'éboulement du Piz Cengalo en août 2017 est le plus important qu'a connu la Suisse depuis plus d'un siècle. Plus de trois millions de mètres cubes de roche se sont détachés de la montagne. La catastrophe a fait huit victimes, des promeneurs, dont les corps n'ont pas été retrouvés.

Les dégâts provoqués par la coulée de boue qui a suivi l'éboulement sont estimés à plus de 40 millions de francs. Près de 150 personnes ont dû être évacuées pendant plusieurs semaines.

Neuer Inhalt Horizontal Line