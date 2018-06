Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 15 juin 2018 15:37 15. juin 2018 - 15:37

Les plus de 400 assistants à l'intégration de l'école vaudoise montent au front pour lutter contre leurs conditions de travail précaires (photo prétexte).

Les plus de 400 assistants à l'intégration qui interviennent dans l'école vaudoise vivent dans la précarité et sans reconnaissance. Montant au front, ils demandent au Conseil d'Etat de leur garantir un contrat de durée indéterminée pour la rentrée 2018.

Des négociations avaient été lancées avec la précédente conseillère d'Etat en charge des écoles Anne-Catherine Lyon. L'accord qui était sur le point d'être bouclé a été paralysé, car le Conseil d'Etat a décidé que c'était une fonction nouvelle à créer, a expliqué vendredi à Keystone-ATS Aristides Pedraza, du syndicat SUD.

"Cela fait plus d'un an que l'on attend. Les employés concernés en ont ras-le-bol", souligne-t-il. Ils ne connaissent toujours pas leur salaire, leur classification, leur temps de travail et leur statut pour la rentrée scolaire 2018.

"C'est inacceptable. Leurs revendications doivent être immédiatement honorées", estime M. Pedraza. Elles seront relayées jeudi prochain lors d'un rassemblement organisé par la Coordination des assistants à l'intégration et la Fédération syndicale SUD.

Profession en explosion

Les assistants à l'intégration s'occupent dans les écoles d'enfants à besoins particuliers, en situation problématique ou difficile. Leur effectif a littéralement explosé au fur et à mesure que l'école inclusive se met en place. Leur situation professionnelle est marquée par les bas salaires, la non-reconnaissance du travail effectué et l'absence de sécurité de l'emploi.

Ce terrain est tellement mal contrôlé que leur nombre est difficile à chiffrer, relève M. Pedraza. Ils sont au moins 400 à 450 employés, un chiffre qui pourrait néanmoins tourner aux alentours de 650. La majorité sont des femmes, mais on trouve également des hommes.

Les personnes pratiquant cette activité n'ont pas de formation spécifique. Elles sont lâchées dans ce travail, alors qu'il s'agit de prestations-clés de l'école vaudoise. La pression sur ces employés est très forte, car les responsabilités sont énormes, s'indigne le syndicaliste.

Neuer Inhalt Horizontal Line