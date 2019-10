Le bâtiment, sis non loin de la gare, verra le jour dans le quartier d’innovation de Fribourg, sur l'ancien site de la brasserie Cardinal.

Bluefactory Fribourg-Freiburg lève le voile sur le projet retenu pour le premier bâtiment bluefactory. Ce dernier verra le jour dans le quartier d’innovation de Fribourg, sur l'ancien site de la brasserie Cardinal, et accueillera entre 350 et 400 personnes à fin 2021.

Le lauréat de l'appel d'offres, dont le résultat a été publié en juillet, est la société JPF Entreprise Générale, à Bulle (FR), en collaboration avec Ferrari Architectes, à Lausanne, a indiqué jeudi Bluefactory. Le début des travaux de construction est prévu pour l’été 2020.

En attendant, le lauréat et les sept autres projets soumis lors de la mise au concours seront présentés au public les 6 et 13 novembre, entre 16h00-18h00, dans le cadre d’une exposition. Le projet gagnant s’est démarqué par son implantation et sa volumétrie.

Du bois

La future construction, qui s’intégrera dans la continuité de l’actuel bâtiment A, permettra de développer une place urbaine représentative au coeur du quartier en devenir. Elle permettra de développer d’importantes synergies entre le bâtiment existant protégé (bâtiment A) et le futur bâtiment du Smart Living Lab.

Au rez-de-chaussée se trouveront un restaurant, des salles de réunion, des espaces de prototypage et une surface d’exposition. Les quatre étages abriteront pour leur part des espaces de travail (80% bureaux et 20% laboratoires), répondant à des exigences de confort élevées.

Ces derniers pourront accueillir entre 350 et 450 personnes, ce qui permettra de doubler la capacité d’accueil du quartier d’innovation. Le projet par son recours important au bois fribourgeois, tant au niveau de la structure que des façades. Pas moins de 2000 mètres cubes de bois seront utilisés.

