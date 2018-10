Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le nationaliste Milorad Dodik a proclamé dimanche soir sa "victoire claire" pour le poste de représentant serbe au sein de la présidence collégiale de la Bosnie. Il doit partager le poste avec un Bosniaque et un Croate.

Pour les deux autres charges, le social-démocrate Zeljko Komsic a annoncé sa victoire sur le nationaliste Dragan Covic chez les Croates, tandis que le candidat du principal parti bosniaque, le SDA (conservateur), Safik Dzaferovic, a également annoncé son élection.

Milorad Dodik a indiqué qu'après le dépouillement de 85% des bulletins il avait remporté 56% des suffrages, une "différence inaccessible" pour son adversaire Mladen Ivanic.

La présidence collégiale est notamment en charge des politiques étrangère et de défense, l'essentiel du pouvoir, notamment la police, l'éducation ou la politique économique, étant entre les mains des deux entités qui forment le pays, la République des Serbes de Bosnie (Republika Srpska) et la fédération croato-bosniaque de Bosnie et Herzégovine.

Mais Milorad Dodik dirige la Republika Srpska depuis 2006. Il a qualifié par le passé de "pays raté" et qui n'est, à ses yeux, "pas un Etat". Il pourrait désormais utiliser sa nouvelle position pour "oeuvrer à la décomposition de la Bosnie", redoute l'analyste Tanja Topic.

Dotées d'une grande autonomie, les deux entités sont reliées par un faible Etat central, incarné par la présidence collégiale tripartite. Les Bosniaques (musulmans) représentent plus de la moitié des 3,5 millions d'habitants, pour un tiers de Serbes (orthodoxes) et 15% de Croates (catholiques).

Le vote de dimanche, qui s'est déroulé sans incident notable selon la commission électorale, était aussi complexe que des institutions dessinées selon des lignes identitaires après la guerre intercommunautaire de 1992-1995.

