KEYSTONE/EPA/GARY HE

La star démocrate américaine Alexandria Ocasio-Cortez a mis samedi son énergie et ses talents oratoires au service de Bernie Sanders, doyen des candidats démocrates à la présidentielle américaine. Elle espère lui donner un nouveau souffle après sa crise cardiaque.

Bernie Sanders, 78 ans, et celle que tout le monde appelle "AOC", 30 ans et benjamine du congrès des Etats-Unis, main dans la main, devant des milliers de supporters new-yorkais: l'image était forte. Elle devait faire oublier les ennuis de santé du sénateur du Vermont et relancer une campagne qui s'était fait rattraper par celle de la sénatrice Elizabeth Warren.

Pour sa première grande réunion électorale depuis son hospitalisation en urgence le 1er octobre, intitulé "Bernie est de retour", le candidat qui promet une "révolution politique" pour en finir avec les inégalités de la société américaine voulait revenir en force.

"Tio Bernie"

Le soutien de la jeune élue new-yorkaise, devenue depuis son arrivée au congrès en janvier l'une des plus influentes voix de l'aile gauche des démocrates, est tombé à point nommé.

"Je l'appelle 'tio Bernie'" - soit "tonton Bernie" en espagnol - a lancé Alexandria Ocasio-Cortez, 30 ans, dont la mère était portoricaine, devant quelque 20'000 personnes.

Si "la course à l'investiture démocrate compte les meilleurs candidats jamais vus depuis une génération, c'est en grande partie grâce au travail de toute une vie de Bernie Sanders", a-t-elle encore affirmé. Elle avait travaillé comme bénévole pour la campagne malheureuse de Bernie Sanders en 2016 face à Hillary Clinton.

Dans un discours vigoureux de plus d'une heure, Bernie Sanders lui a ensuite rendu un hommage appuyé, annonçant qu'elle allait dorénavant "sillonner le pays" à ses côtés. Haranguant la foule d'une voix forte pendant plus d'une heure, le socialiste ne s'est pas ménagé.

"Je suis plus que prêt, plus prêt que jamais à poursuivre le combat épique qui nous attend", a-t-il assuré.

La sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren, 70 ans, enregistre désormais 26,6% des intentions de vote pour la primaire démocrate contre 26,4% pour le candidat centriste Joe Biden, dans la moyenne des sondages établie par le site RealClearPolitics. Bernie Sanders pointe au troisième rang avec 14,6%.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Comment votent les Suisses de l'étranger? Comment votent les Suisses de l'étranger? Participez â l'enquête de la SSR !