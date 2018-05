Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 30 mai 2018 21:31 30. mai 2018 - 21:31

En faisant recours, Henri Falcon (c.) veut obtenir l'organisation d'une nouvelle élection au Venezuela.

Henri Falcon, battu le 20 mai à l'élection présidentielle du Venezuela, a annoncé mercredi saisir la justice pour contester le résultat. Le scrutin avait été remporté par le président sortant Nicolas Maduro.

"Aujourd'hui, nous présentons devant le Tribunal suprême de justice (TSJ) les éléments nécessaires pour prouver que le processus électoral n'est pas valide", a déclaré M. Falcon aux journalistes. Il a annoncé son recours fondé sur "34'000 procès-verbaux" montrant, selon lui, les "vices" de procédure.

"Ce recours doit mener à l'organisation d'une nouvelle élection au Venezuela, celle-ci n'a pas existé, elle doit être déclarée nulle", a-t-il ajouté. Son principal argument est que, lors de la campagne, le socialiste Nicolas Maduro a offert des récompenses monétaires aux bénéficiaires du carnet de la patrie - carte électronique permettant d'accéder à des programmes sociaux du gouvernement - se déplaçant pour voter.

"La corruption est punie par la loi et on ne peut pas faire appel à la politique sociale de l'Etat pour acheter des votes", a déclaré M. Falcon. Il a ajouté qu'il saisirait aussi des instances internationales, même s'il n'a pas précisé lesquelles.

Une "supercherie"

Dans de nombreux discours, Nicolas Maduro, au pouvoir depuis 2013 et réélu pour un second mandat jusqu'en 2025, a évoqué, sans plus de détails, la possibilité de décerner des prix aux électeurs allant voter.

Le scrutin a été remporté par Nicolas Maduro avec 68% des voix contre 21,2% à Henri Falcon. Mais il a été dénoncé par une grande partie de la communauté internationale et boycotté par l'opposition, qui dénonçait une "supercherie".

Les résultats ont été rejetés par les Etats-Unis, l'Union européenne, le Canada et 13 pays d'Amérique latine, qui ont critiqué les "irrégularités" commises pendant le vote.

Neuer Inhalt Horizontal Line