Ce contenu a été publié le 3 octobre 2018 01:43 03. octobre 2018 - 01:43

Le candidat d'extrême droite à la présidentielle brésilienne, Jair Bolsonaro, a fortement renforcé son avance en tête des intentions de vote pour le premier tour de dimanche, dans un sondage Datafolha publié mardi soir. Il est désormais crédité de 32% des voix.

Il devance de onze points son plus sérieux rival, le candidat de gauche Fernando Haddad (21%). Vendredi dernier, le même institut de sondage ne donnait que six points d'écart, avec 28% des voix pour le premier et 22% pour le second. Les deux favoris restent largement devant le troisième, Ciro Gomes (centre-gauche), qui stagne à 11%.

Lundi soir, l'institut Ibope montrait déjà une progression de quatre points de M. Bolsonaro, à 31%, contre 21% pour le candidat de gauche. Le résultat a été salué par les marchés, la bourse clôturant en hausse de 3,78% mardi après-midi.

Bolsonaro vainqueur au second tour

Au second tour, Datafolha donne le candidat d'extrême droite vainqueur avec 44% des voix contre 42% Fernando Haddad. Le résultat reste toutefois sujet à la marge d'erreur de 2 points de pourcentage.

Ce même institut de sondage donnait le représentant du parti des travailleurs (PT, gauche) largement vainqueur vendredi, avec 45% au second tour, contre 39% pour M. Bolsonaro.

Autre chiffre inquiétant pour M. Haddad, la proportion d'électeurs excluant de voter pour lui a grimpé de 32 à 41%, alors que, pour M. Bolsonaro, elle est restée pratiquement stable (44 à 45%).

Poignardé en plein bain de foule lors d'une réunion électorale, il y a trois semaines, M. Bolsonaro est sorti de l'hôpital samedi.

