Ce contenu a été publié le 8 octobre 2018 03:16 08. octobre 2018 - 03:16

Le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro s'est facilement qualifié dimanche pour le second tour de la présidentielle au Brésil, recueillant 46,7% des voix, selon des résultats définitifs. Il sera opposé le 28 octobre à Fernando Haddad, du parti des travailleurs.

M. Bolsonaro, qui caracolait en tête des intentions de vote depuis des semaines et se disait convaincu d'être élu président dès le 1er tour, devance largement son principal rival, M. Haddad, qui obtient 28,37% des suffrages, a annoncé le tribunal électoral brésilien.

Les premiers résultats ont été accueillis avec des cris de joie par les partisans de Fernando Haddad. "Nous voulons unir les démocrates de ce pays", a déclaré celui-ci devant ses supporters.

Une grande déception régnait en revanche chez les partisans de M. Bolsonaro. "C'est un peu décevant. On espérait gagner au premier tour", a confié Lourdes Azevedo, 77 ans, dans le bar d'un hôtel de Rio de Janeiro. "Maintenant cela va être plus difficile, au second tour. Il y a un risque", ajoute-t-elle.

Changement radical

Réunis devant son domicile à Rio, des partisans de l'ex-capitaine de l'armée saluaient toutefois en chantant le gros score du candidat, bien au-dessus des 40 à 41% dont l'avaient crédité les dernières enquêtes d'opinion samedi.

Les Brésiliens ont voté en masse pour le candidat d'extrême droite, portés par l'espoir d'un changement dans ce pays en crise, qui ne parvient pas à endiguer la violence et la corruption.

Pour de nombreux électeurs, le candidat d'extrême droite est apparu comme l'homme de la situation, avec son discours sécuritaire qui préconise la libéralisation du port d'armes. Il a aussi bénéficié d'un fort sentiment anti-parti des travailleurs, au pouvoir de 2003 à 2016.

Les élections des gouverneurs et des assemblées des 27 Etats, des 513 députés de la chambre basse et des deux tiers des 81 sénateurs ont également eu lieu dimanche. Elles ne devraient toutefois pas transformer radicalement le paysage politique.

