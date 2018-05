Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Plusieurs bureaux de vote demeuraient ouverts dimanche au Venezuela après l'heure officielle de fin du scrutin, prévu à 18h00 locales, selon les médias d'Etat. Le président sortant avait prévenu qu'ils resteraient ouverts pour épuiser d'éventuelles files d'attente.

"Plus il y aura de votes, plus nous serons en paix", avait assuré un peu plus tôt Nicolas Maduro, en appelant son parti à se mobiliser pour "fournir des moyens de transports pour que le peuple aille voter", lors d'un discours télévisé.

Sur les images de la chaîne VTV, on pouvait voir des électeurs qui faisaient la queue dans plusieurs villes. Mais selon des journalistes de l'AFP, l'affluence semblait réduite dans de nombreux bureaux de vote.

Scrutin pas reconnu

Seul un chiffre officiel a été communiqué durant la journée par le directeur de campagne du président sorti: "Plus de 2,5 millions d'électeurs" avaient voté en milieu de matinée sur les 20,5 millions d'inscrits, avait-il proclamé.

Le groupe de Lima, une alliance de 14 pays d'Amérique et des Caraïbes, a estimé pour sa part que la participation était de 17%. Ce groupe a une nouvelle fois répété que ses pays membres ne reconnaîtraient pas l'élection, boycottée par l'opposition vénézuélienne.

Le prochain mandat présidentiel, d'une durée de six ans, doit démarrer en janvier 2019. M. Maduro est le grand favori, bien que 75% des Vénézuéliens désapprouvent sa gestion, lassés par les pénuries de nourriture, de médicaments, d'eau, d'électricité et de transports, pendant que l'insécurité et l'inflation flambent.

Touché par l'effondrement des cours du brut depuis 2014, le Venezuela, qui tire 96% de ses revenus du pétrole, souffre d'un manque de devises qui l'a plongé dans une crise aiguë. En cinq ans le PIB a fondu de 45% selon le FMI, qui anticipe une contraction de 15% en 2018 et une inflation de 13'800%.

