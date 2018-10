Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

18 octobre 2018

Le nouveau service de CarPostal est testé en première suisse durant un an dans la région de Brugg. Les clients peuvent y faire appel pour un transport de porte à porte dans un périmètre donné (archives).

Un minibus pour des trajets à la demande, de porte à porte: CarPostal teste ce service dans la région de Brugg (AG) en première suisse durant un an. Les clients peuvent y faire appel avec une appli. Le bus peut aussi faire monter d'autres personnes sur le même trajet.

Sur l'application pour smartphone, le client choisit le lieu de départ et d'arrivée dans un périmètre de desserte et dans une fenêtre horaire donnée. Il paie la course à l'avance. De la même manière, d'autres personnes peuvent faire appel au même bus, s'ils se trouvent sur son trajet.

Dans ce cas, la durée du trajet du premier client se prolonge donc, mais les frais de ce dernier se réduisent du même coup, vu qu'ils sont partagés avec d'autres clients. La différence entre la somme qu'il a payée au départ et le prix final de sa course lui est restituée sous forme de bon pour un prochain transport.

Moins cher qu'un taxi

Le nouveau service de CarPostal est disponible tous les jours entre 06h00 et minuit. L'abonnement général et l'abonnement demi-tarif ne sont pas valables sur ce service de CarPostal, indique la filiale de La Poste jeudi dans un communiqué. Les tarifs se situent à mi-chemin entre ceux des transports publics et ceux d'un taxi.

Pour transporter des pendulaires, des courses au tarif moins élevé sont toutefois disponibles entre 06h00 et 08h00 depuis ou en direction d'une gare CFF. Les bus à la demande circulent aussi durant les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche jusqu'à 02h00. Dans ces cas, le tarif est plus élevé. Il se situe à un niveau proche de celui d'un taxi.

Pour le "dernier kilomètre"

Le projet-pilote doit durer un an. L'importateur de voitures Amag et deux sociétés de taxis en fournissent les véhicules et les chauffeurs. Les CFF en gèrent la centrale d'exploitation.

L'expérience vise principalement les personnes qui n'utilisent que rarement les transports publics. Elle permet aussi de combler un vide entre les transports publics et les services de taxis, en transportant les clients sur le "dernier kilomètre".

