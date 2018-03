Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Alejandro Agag, le patron de la Formule E, et Pascal Derron, le directeur du Zurich E-Prix 2018. La course de bolides électriques aura lieu le 10 juin.

La première course de Formule E de Suisse se déroulera le 10 juin à Zurich sur un circuit de 2,46 km de long. Il ne manque que quelques autorisations purement formelles.

"Nous sommes actuellement dans la phase des autorisations de détail", ont indiqué mardi les organisateurs lors d'une rencontre avec la presse à Zurich. Les autorités de la ville ont donné leur feu vert à cette course de bolides électriques en octobre dernier.

Il ne manque que quelques autorisations pour les eaux usées et l'électricité. Pour les organisateurs, la course aura bien lieu. C'est la première fois depuis 1954 qu'une course en boucle est organisée en Suisse depuis leur interdiction après un grave accident survenu au Mans en 1955. C'est historique, a souligné Alejandro Agag, patron de la Formule E.

Il reste encore beaucoup à faire jusqu'au 10 juin, a indiqué de son côté Pascal Derron, directeur du Zurich E-Prix 2018. Les organisateurs sont dans la phase de planification de détail, a-t-il précisé. Actuellement, les mesures de sécurité font l'objet d'une analyse.

