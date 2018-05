Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 mai 2018 22:40 13. mai 2018 - 22:40

Le 37e match fut celui de trop pour le FC Barcelone. Invaincus depuis le début de la saison, les Catalans se sont inclinés 5-4 à Levante. Ils ne boucleront ainsi pas la Liga sans connaître la défaite.

Dans la banlieue de Valence, le FC Barcelone, sans Lionel Messi, a été mené 5-1 à la 59e minute notamment après un triplé du Ghanéen Emmanuel Boateng avant de caresser le rêve d'un impossible retour. Un doublé de Coutinho et une réussite de Luis Suarez lui ont permis vade revenir à 5-4 à la 71e minute, Mais on devait, pour le plus grand désespoir des Catalans, en rester là.

