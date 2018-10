Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 18 octobre 2018 14:39 18. octobre 2018 - 14:39

Belinda Bencic (WTA 47) se retrouve pour la première fois depuis plus de deux en demi-finale d'un tournoi WTA. A Luxembourg, la Saint-Galloise a éliminé la Bélarusse Vera Lapko 6-4 6-1.

Dans le Grand-Duché, Bencic a pris sa revanche sur une adversaire qui l'avait battue la semaine dernière dans le cadre du 1er tour du tournoi de Linz. La Saint-Galloise, qui avait dû passer par les qualifications à Luxembourg, s'est montrée très dominante au cours de la deuxième manche comme lors des deux tours précédents.

Bencic n'a pas concédé un set sur la route de sa première demi-finale d'un tournoi WTA depuis juin 2016. Voilà plus de deux ans et le tournoi de Bois-le-Duc qu'elle n'avait plus fait partie du dernier carré.

Sa prochaine adversaire sera soit la Russe Margarita Gasparyan (WTA 124) ou l'Ukrainienne Dajana Yastremska (WTA 66).

