Ce contenu a été publié le 7 octobre 2018 18:19 07. octobre 2018 - 18:19

Le Britannique Mo Farah s'est offert son premier marathon à Chicago, établissant au passage un nouveau record d'Europe de la distance en 2h05011''.

Roi incontesté du demi-fond avec quatre titres olympiques (2012 et 2016) et six titres de champion du monde (2011, 2013, 2015, 2017) sur 5000m et 10'000m, Farah a placé en fin de parcours une accélération à laquelle aucun de ses concurrents n'a pu répondre.

Progressivement passé de la piste à la route ces dernières années, le Britannique de 35 ans participait seulement à son troisième marathon.

Il a devancé l'Éthiopien Mosinet Geremew (2h05'24'') et le Japonais Suguru Osako (2h05'50'').

"Les conditions n'étaient pas exceptionnelles et on pensait tous aux conditions plutôt qu'au chrono mais, vers la fin, on a accéléré", a réagi "Sir" Farah, qui a amélioré de 37 secondes le record européen, détenu depuis décembre par le Norvégien Sondre Nordstad Moen.

"Je me sentais bien vers la fin de la course. Au début, j'étais un peu endormi mais, au bout du compte, je suis très heureux de ma course", a ajouté Farah, qui a profité de la réintroduction des "lièvres", après trois éditions sans (2015-2017), pour établir son temps de référence.

Chez les femmes, la Kényane Brigid Kosgei, 2e l'an dernier, s'est imposé en solitaire en 2h18'35'', loin devant les Éthiopiennes Roza Dereje (2h21'18'') et Shure Demise (2h22'15'').

"Je suis contente parce que j'étais deuxième l'an dernier", s'est félicité Kosgei, 24 ans.

"Aujourd'hui, j'avais une légère blessure mais j'ai amélioré mon chrono. J'étais blessée mais j'ai réussi à lutter contre la douleur."

