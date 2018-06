Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 juin 2018 17:20 19. juin 2018 - 17:20

Fabriquer des produits de nettoyage sans utiliser de l'huile de palme, c'est possible. Une entreprise lucernoise a élaboré notamment un détergent à base d'huiles végétales locales. Il s'agit d'une première européenne, soutenue par la Fondation suisse pour le climat.

La firme Good Soaps a présenté le produit mardi aux médias à Lucerne. A travers lui, l'entreprise entend "faire bouger la branche" pour renoncer à l'huile de palme et protéger ainsi les forêts tropicales contre la déforestation.

Chaque année, des milliers d'hectares disparaissent - principalement en Malaisie et en Indonésie - pour laisser la place à la culture intensive de palmiers et satisfaire ainsi la demande mondiale croissante en huile de palme. Parfois, les produits de nettoyage habituels sont aussi fabriqués à base de pétrole. Cette méthode ne respecte pas non plus le développement durable.

Colza et tournesol

L'entreprise Good Soaps a été fondée en 2011. Son objectif: élaborer une alternative préservant les forêts tropicales et limitant du même coup les émissions de CO2.

Entre-temps, la firme lucernoise a élaboré un détergent à base d'huile de colza et de tournesol provenant de Suisse, d'Allemagne et d'Autriche. Sa composition exacte reste secrète. Elle a fait breveter ce produit novateur et élaboré d'autres produits de nettoyage sans huile de palme.

50 fois moins de CO2

Pour obtenir un résultat à la hauteur des produits de nettoyage habituels, la firme a investi 250'000 francs dont 47'000 sont couverts par la Fondation suisse pour le climat. Cette dernière soutient l'entreprise lucernoise parmi une septantaine de projets innovants depuis 2009.

Au final, le nouveau produit suisse occasionne 50 fois moins de CO2 qu'en utilisant de l'huile de palme. A ce jour, Goos Soap est le seul prestataire en Europe à avoir développé cette technologie. Il est disponible en ligne mais pas encore dans les grandes surfaces.

