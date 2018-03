Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 2 mars 2018 20:22 02. mars 2018 - 20:22

Mujinga Kambundji s'est qualifiée pour la première finale planétaire de sa carrière. La Bernoise a remporté sa demi-finale du 60 m aux Mondiaux en salle de Birmingham.

En 7''10, Kambundji a contrôlé la course du début à la fin, sans forcer outre mesure, à 0''07 de son record national d'il y a quinze jours à Macolin. Ce vendredi à 22h38, heure de la finale, elle sera une des prétendantes aux médailles. Une constellation plutôt inattendue au début de l''hiver, sachant que la Bernoise sortait d'une saison estivale en demi-teinte. Mais depuis quelques semaines, elle a remis de l'ordre dans son organisation et sa préparation et atteint une nouvelle dimension.

La favorite pour la finale sera l'Ivoirienne Murielle Ahouré, qui a claqué le meilleur chrono de la saison (7''01) en demies. La double Championne olympique de Rio (100 et 200 m), la Jamaïcaine Elaine Thompson (7''07 en demies) est dans le coup également, de même que la Néerlandaise Dafné Schippers (7''09 aussi) et l'Ivoirienne Marie-Josée Ta'lou (7''08). La finale réunira neuf concurrentes, et la bataille pour les médailles s'annonce extrêmement serrée.

La Tessinoise Ajla Del Ponte a nettement manqué l'accès à la finale avec le 23e temps des demi-finalistes, en 7''40, loin de sa meilleure marque de 7''24.

Neuer Inhalt Horizontal Line