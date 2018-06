Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Après quasiment un an d'attente, l'ancien no 1 mondial Novak Djokovic a enfin trouvé le chemin d'une finale au Queen's. Il a dominé le Français Jérémy Chardy (ATP 61) 7-6 (7/5) 6-4.

La dernière finale du Serbe, tombé au 22e rang, datait du 1er juillet 2017, sur le gazon d'Eastbourne, lorsqu'il s'était offert son 68e titre, aux dépens d'un autre Français, Gaël Monfils.

Contraint d'abandonner lors des quarts de finale à Wimbledon, en raison d'un coude droit récalcitrant, il avait fait une croix sur le reste de la saison et n'a effectué son retour qu'en janvier lors de l'Open d'Australie. Son problème physique n'étant toujours pas réglé, "Djoko" s'est résolu à subir une intervention chirurgicale début février.

Depuis la mi-mai, le lauréat de douze titres majeurs semble doucement remonter la pente. Une demi-finale encourageante lors du Masters 1000 de Rome, perdue après une belle bataille face à Rafael Nadal, lui a remonté le moral.

Pour son retour sur herbe, à Londres, il n'a toujours pas lâché le moindre set. Intraitable d'entrée face à l'Australien John Millman (6-2 6-1), il a dominé facilement le Bulgare Grigor Dimitrov (6-4 6-1), 5e mondial et lauréat du tournoi en 2014, signant alors sa première victoire face à un membre du top 5 depuis janvier 2017.

Face à Chardy, Djokovic a trouvé la faille sur le service du récent finaliste du tournoi de Bois-le-Duc dans l'avant-dernier jeu du second set. Il a bouclé les débats dans la foulée après 1h31 de match, sans avoir eu une seule balle de break à défendre.

Le niveau d'adversité va monter d'un cran lors de l'épilogue dimanche. L'ancien no 1 mondial se mesurera au finaliste de Wimbledon 2017 et de l'Open d'Australie 2018, Marin Cilic (ATP 6). Plus tôt, le Croate s'est qualifié pour la quatrième fois de sa carrière pour la finale du Queen's - sacre en 2012, défaites en 2013 et 2017 - en venant à bout de l'Australien Nick Kyrgios (ATP 21) après deux tie-breaks.

