Première victoire pour Yakin à la tête de Sion. Les Valaisans, qui ont battu Lucerne 3-1 lors de la 8e journée de Super League, laissent la dernière place à GC.

A Lucerne, les Sédunois ont eu la bonne idée d'ouvrir rapidement le score. Ils le doivent au Sénégalais Moussa Djitté, après moins d'un quart d'heure de jeu. Sur un corner tiré par Toma, le jeune attaquant, qui fêtera ses 19 ans jeudi prochain, a devancé de la tête le portier lucernois Mirko Salvi, trop juste dans sa sortie.

C'est tout ce qu'il a suffi à Sion pour mettre un terme à sa série de cinq défaites consécutives en championnat. Car cela a permis aux Valaisans de se reposer sur un bloc passablement bas dans l'espoir d'avoir des opportunités en contre-attaque.

Une approche qui a payé lorsque, à la 54e minute, une action de rupture menée par Fortune, prolongée par Lenjani et conclue par Toma a donné deux buts d'avance à Sion. Il en a été de même à la 64e lors que Yassin Fortune a inscrit son premier but sous le maillot sédunois après un pressing bien mené. De quoi oublier la réduction du score d'Ugrinic deux minutes auparavant.

Un bon point pour Xamax

Malgré ce but encaissé, Sion, où Yakin a utilisé un troisième système différent en trois matchs (un 3-4-3, après le 3-5-2 de Thoune et le 4-4-2 losange contre Zürich), a cette fois semblé retrouver une certaine solidité. Même si Gvilia a eu une ou deux possibilités (6e, 34e) et que Nietzke en a offert une énorme à Eleke (58e), le schéma sans ballon à cinq défenseurs et deux milieux défensifs permet aux Sédunois de disposer d'une certaine imperméabilité.

Celle-ci sera précieuse pour la suite de la saison. Derniers avant cette journée, les coéquipiers de Xavier Kouassi ont en tout cas cas quitté la zone rouge. Ils sont désormais sixièmes du classement et ont laissé leur place à Grasshopper, qui a perdu samedi à Saint-Gall (2-1).

Neuchâtel Xamax, quant à lui, est neuvième, grâce au bon point pris à Zurich (0-0) dimanche. Les hommes de Michel Decastel ont parfois souffert face au FCZ. Domgjoni a notamment buté à deux reprises en quelques secondes sur Walthert (29e). Mais les Neuchâtelois ont tenu bon. Avec néanmoins un coup dur à dénoter: ils ont perdu sur blessure leur défenseur central Mustafa Sejmenovic, sorti après neuf minutes de jeu au Letzigrund.

Dans le troisième match du jour, Lugano a réalisé un petit exploit face à un FC Bâle qui ne se rassure pas. Pourtant, les Rhénans menaient 2-0, après des buts de Zuffi (9e) et Ajeti (50e). Mais Covillo (52e) et Carlinhos (82e) ont mis en lumière les carences défensives bâloises et ont permis aux Tessinois d'arracher l'égalisation. En pointant au 5e rang à 14 points de YB (!) dimanche soir, Bâle n'est pas sorti d'affaire...

