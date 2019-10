Plus d'une centaine de salariés de la construction ont participé aux assises d'Unia Valais (photo d'illustration).

Plus de 120 militants ont participé samedi aux premières assises de la construction d'Unia Valais. Une première expérience qui a séduit et que le syndicat reconduira chaque année.

Conditions de travail et de retraite anticipée, négociations salariales, convention collective de travail (CCT) étaient au menu de ces assises. Elles réunissaient des salariés du bâtiment, du second oeuvre et de la technique de l'artisanat.

Les militants ont réclamé une augmentation salariale générale de 2% pour 2020, sauf pour la maçonnerie qui a déjà négocié l'an dernier pour 2019-2020, a indiqué le syndicat samedi dans un communiqué. Une revendication commune a été ratifiée dans ce sens.

Les salariés ont aussi lancé l'idée de passer de neuf à trois CCT. La réduction concernerait la technique de l'artisanat où les diverses CCT sont similaires et font doublon, a précisé à Keystone-ATS Serge Aymon du syndicat Unia Valais.

