Timo Meier a enfin trouvé le chemin des filets. L'Appenzellois a marqué à l'occasion du sixième match des San José Sharks, vainqueurs 3-1 contre les Calgary Flames. Il a inscrit le 1-0.

Après 3 minutes de jeu, Meier a dévié du patin gauche un centre de Logan Couture alors qu'il se trouvait juste devant le gardien adverse. L'arbitre n'a constaté aucun geste intentionnel de l'Appenzellois et a accordé le but.

Les Sharks à l'image de Meier sont partis au petit trot dans cette nouvelle saison. Pour la franchise californienne, il s'agit seulement de la deuxième victoire en six matches. Meier, de son côté, totalise un but et un assist. La saison dernière, l'attaquant avait comptabilisé 66 points (30 buts/36 assists) en 78 matches.

Neuer Inhalt Horizontal Line