Premier League: étonnant revers de Tottenham

Tottenham a subi un étonnant coup d'arrêt dans la course au titre en Premier League. A Wembley, les Spurs ont perdu 3-1 contre Wolverhampton, alors qu'ils menaient 1-0 à la pause.

Tout semblait pourtant sur les rails quand Kane ouvrait la marque d'une belle frappe à la 22e. Mais Tottenham a alors arrêté de jouer et baissé pied physiquement. Les Wolves ont pris l'ascendant et marqué trois fois par Boly (72e), Jimenez (83e) et Helder Costa (87e).

Tottenham restait sur cinq victoires de suite en championnat. Ce revers inattendu peut faire le bonheur de Liverpool. Les Reds prendront neuf points d'avance sur les Spurs en cas de succès contre Arsenal en début de soirée.

