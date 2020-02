Liverpool continue son incroyable série de victoires. Les Reds ont battu Southampton 4-0 lors de la 25e journée de Premier League, après avoir pourtant été bousculés durant une mi-temps.

Grâce à Allison et au manque de réalisme des attaquants des Saints, le score était encore nul et vierge à la pause. Liverpool, toujours sans Shaqiri blessé, a haussé le rythme ensuite et pris le large grâce à des réussites d'Oxlade-Chamberlain (47e), Henderson (60e) et Salah (72e/90e). Trois des buts ont été consécutifs à une passe de Firmino.

L'équipe de Jürgen Klopp possède désormais 22 points d'avance sur Manchester City, qui affrontera Tottenham dimanche à Londres. Avec seulement deux points égarés depuis le début de la saison (24 succès, 1 nul), le titre semble quasi acquis pour les pensionnaires d'Anfield Road.

