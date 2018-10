Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 7 octobre 2018 14:52 07. octobre 2018 - 14:52

Arsenal a cueilli une neuvième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Les Gunners, avec Granit Xhaka, ont dominé Fulham 5-1 à Craven Cottage lors de la 8e journée de Premier League.

Ce succès, dessiné par des doublés de Lacazette et Aubameyang ainsi qu'un but de Ramsey, maintient Arsenal dans le groupe de tête, à égalité avec Tottenham à la troisième place du classement. L'écart est d'une longueur seulement sur les deux premiers, Manchester City et Liverpool, qui croiseront le fer ce dimanche à 17h30 à Anfield Road.

Si Xhaka a joué toute la rencontre, Stephan Lichtsteiner, titulaire jeudi en Europa League contre Qarabag, est pour sa part resté assis sur le banc des remplaçants. Le Lucernois n'a disputé qu'une seule rencontre de championnat cette saison, la première.

