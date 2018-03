Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 10 février 2018 15:25 10. février 2018 - 15:25

Tottenham a battu Arsenal 1-0 à Wembley en ouverture de la 27e journée de Premier League. La seule réussite de ce derby du nord de Londres a été l'oeuvre d'Harry Kane à la 49e.

Le score final est flatteur pour les visiteurs. Tottenham a en effet manqué plusieurs occasions nettes, alors que Cech a sauvé à plusieurs reprises. Offensivement, les hommes d'Arsène Wenger se sont montrés trop timides.

Ce revers hypothèque sérieusement les espoirs d'Arsenal de finir dans le top 4. Les Gunners comptent désormais sept points de retard sur les Spurs (3es), et respectivement six et sept sur Liverpool et Chelsea, qui ont joué un match de moins.

Granit Xhaka a été remplacé à la 86e par Welbeck, Wenger tentant le tout pour le tout afin d'arracher un point qui aurait constitué un salaire royal.

Neuer Inhalt Horizontal Line