Ce contenu a été publié le 29 septembre 2018 20:26 29. septembre 2018 - 20:26

Chelsea et Liverpool ont fait match nul 1-1 à Stamford Bridge dans le choc de la 7e journée de Premier League. Hazard (25e) et Sturridge (89e) ont marqué lors de ce duel intense.

Xherdan Shaqiri a manqué une occasion en or de faire sa marque à Liverpool. Le Suisse a gâché une balle de but peu après son entrée en jeu à la place de Salah (66e). Quatre minutes plus tard, sur un centre de Robertson, il s'est retrouvé seul au point de penalty, mais sa reprise n'a pas été cadrée...

Ce gros raté n'a finalement pas trop porté à conséquence, puisque Sturridge a arraché un point mérité pour les Reds trois minutes après avoir remplacé Milner. Les Blues avaient ouvert le score sur une réussite d'Hazard à la 25e, au terme d'un contre fulgurant.

Mais ils ont été le plus souvent dominés. Les Reds ont en effet été plus dangereux, mais moins réalistes. Rüdiger et Luiz ont ainsi sauvé sur leur ligne sur des essais de Salah (32e) et Firmino (72e).

Au classement, Manchester City et Liverpool, qui seront aux prises dimanche prochain à Anfield Road, sont en tête avec 19 points. Chelsea suit à deux longueurs.

