Premier League: le champion fait chuter le leader

Manchester City a infligé à Liverpool sa première défaite de la saison en Premier League. Les champions en titre ont battu les Reds 2-1 dans le choc de la 21e journée. Tout est relancé.

Les Citizens ont marqué par Agüero (40e) et Sané (72e), alors que Liverpool avait égalisé grâce à Firmino (64e). La partie, souvent bloquée en première mi-temps, s'est emballée après la pause, et notamment lors du dernier quart d'heure quand les Reds ont tout jeté dans la bataille pour tenter d'éviter la défaite.

Sur le banc au coup d'envoi, Xherdan Shaqiri a remplacé Mané à la 77e. L'international suisse a beaucoup travaillé, mais il n'a pas réussi à se montrer décisif.

Avec ce succès, Manchester City s'est donné le droit de croire encore à une défense victorieuse de son titre. Quatre points de retard sur Liverpool alors que 17 matches restent à jouer, ce n'est presque rien. Et sur le plan psychique, le fait d'avoir mis un terme à l'invincibilité des Reds peut constituer un boost énorme.

Pour 1,12 cm

Manchester City s'est montré un petit plus réaliste que son adversaire, en convertissant deux de ses quatre occasions nettes. Les Reds ont touché le poteau par Mané (18e), et Stones a sauvé deux fois sur sa ligne. La première, dans la foulée du poteau, l'a été d'extrême justesse, puisque le ballon n'a pas totalement franchi la ligne pour... 1,12 cm seulement! Un détail qui aurait pu changer beaucoup de choses dans ce choc.

Les tenants du titre ont ouvert le score à la 40e, grâce à un exploit d'Agüero, qui mystifiait Lovren avant de trouver la lucarne d'Alisson dans un angle pourtant fermé. L'attaquant argentin a ainsi inscrit sept buts en sept matches à domicile contre Liverpool depuis son arrivée en Premier League!

A la reprise, Manchester City étouffait son adversaire, qui peinait à développer son jeu et perdait trop de ballons. Les Reds, pour une fois, semblaient sans solution. Mais l'entrée de Fabinho et un changement tactique (passage à un 4-2-3-1) les relançait. Les deux latéraux Alexander-Arnold et Robertson combinaient à merveille pour offrir l'égalisation à Firmino (64e).

City reprenait les devants pour de bon sur une action verticale très rapide conclue par une frappe croisée de Sané (72e). Pour la première fois de la saison en championnat, Liverpool encaissait deux buts dans un même match.

