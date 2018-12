Premier League: Liverpool creuse l'écart

Liverpool a enchaîné avec un neuvième succès consécutif en Premier League en écrasant Arsenal 5-1 à Anfield Road lors de la 20e journée. Les Reds carburent à plein régime en cette fin d'année.

Arsenal a pourtant ouvert le score par Maitland-Niles à la 11e. Mais la réaction du leader a été terrible, avec quatre buts avant la pause par Firmino (14e/16e), Mané (32e) et Salah (45e/pen). En seconde période, Firmino a salé l'addition sur un deuxième penalty (65e).

Trois joueurs suisses ont disputé l'intégralité de cette partie. Xherdan Shaqiri n'a cette fois pas marqué ni donné d'assist, mais il a fait preuve d'une grande activité et a été impliqué dans de nombreuses actions dangereuses des Reds.

Chez les Gunners, Stephan Lichtsteiner a été en grande difficulté sur le flanc droit de la défense, étant coupable sur le premier et le troisième but. Granit Xhaka a été dépassé à mi-terrain par la fougue rouge. Le no 34 a été averti pour un tacle en première mi-temps qui aurait pu aussi lui valoir un carton rouge.

Liverpool a ainsi pleinement profité de l'étonnant faux pas commis plus tôt à Wembley par Tottenham, qui s'est incliné 3-1 contre Wolverhampton après avoir mené à la pause. Tout semblait pourtant sur les rails quand Kane ouvrait la marque d'une belle frappe à la 22e.

Mais Tottenham a alors arrêté de jouer et baissé pied physiquement. Les Wolves ont pris l'ascendant et marqué trois fois par Boly (72e), Jimenez (83e) et Helder Costa (87e).

Tottenham, qui restait sur cinq victoires de suite en championnat, se retrouve désormais à neuf points de Liverpool. Manchester City compte pour sa part dix points de retard, mais le tenant du titre jouera dimanche à Southampton.

Fabian Schär, entré à la pause, a participé au nul obtenu par Newcastle à Watford (1-1). Florent Hadergjonaj a lui disputé tout le match perdu par Huddersfield à Fulham (1-0). Les Terriers sont désormais derniers.

