Liverpool peut déjà lancer les préparatifs de la fête - qui s'annonce monumentale - en l'honneur du 19e titre de champion d'Angleterre des Reds, attendu depuis 1990.

L'équipe de Jürgen Klopp compte désormais 22 points d'avance sur son poursuivant Manchester City.

Pep Guardiola avait une bien triste mine, au sortir de la défaite 2-0 de ses Citizens sur la pelouse de son "ennemi intime" José Mourinho, le coach de Tottenham. Les Spurs ont fait la différence après l'expulsion de Zinchenko à l'heure de jeu, à la 63e par leur récente recrue Steven Bergwijn (premier match pour lui) et à la 71e par Son Heung-Min.

Samedi, Liverpool avait ajouté un vingt-quatrième succès cette saison (pour un nul!) en dominant largement Southampton (4-0, buts d'Oxlade-Chamberlain, Henderson et doublé de Salah). Toujours annoncé blessé, Xherdan Shaqiri n'était pas sur la feuille de match.

Que tous les fans des Reds en Suisse se tiennent prêts à réserver leur voyage. Car, et cela ne fait aucun doute, les bords de la Mersey seront "the place to be" le week-end qui verra Liverpool être officiellement couronné.

