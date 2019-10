Liverpool a égaré ses premiers points lors de la 9e journée de Premier League. Longtemps décevants, les champions d'Europe ont été tenus en échec 1-1 à Old Trafford par Manchester United.

Rashford a ouvert le score à la 36e. Mais cette réussite aurait très bien pu, voire dû, être annulée en raison d'une faute sur Origi au départ de l'action. Mais la VAR en a décidé autrement.

Quatre minutes plus tard, Mané a cru égaliser, mais la réussite a été annulée par la VAR pour une main involontaire du Sénégalais. Le 1-1 a quand même fini par tomber à la 85e grâce au remplaçant Lallana, servi par Robertson, et qui marquait son premier but depuis plus de deux ans...

Privé de Salah blessé, tout comme Shaqiri, Liverpool n'a de loin pas évolué à son meilleur niveau à Old Trafford, où il n'a pas gagné depuis 2014. Les Reds ont peiné à se créer des occasions face au mur mis en place par les Mancuniens. L'absence de leur no 11 égyptien a sans doute pesé lourd.

Au classement, Liverpool demeure en tête, mais son avance sur Manchester City s'est réduite à six points. Tout reste donc ouvert dans la lutte pour le titre.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Comment votent les Suisses de l'étranger? Comment votent les Suisses de l'étranger? Participez â l'enquête de la SSR !