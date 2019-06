Le Parco Val Calanca s'étalera sur plus de 100 km2 de nature intacte.

Le Val Calanca, dans les Grisons, doit devenir d'ici à 2023 le premier parc naturel régional de la Suisse italienne. Il s'étalera sur plus de 100 km2. Le gouvernement cantonal a adopté jeudi le plan d'aménagement régional en ce sens.

Le Parco Val Calanca se situera sur les communes italophones de Buseno, Calanca, Rossa et Mesocco. Il restera cantonné à ce vallon latéral du Val Mesolcina.

Le projet d'origine prévoyait un second Parc national, de l'ouest des Grisons au Tessin voisin en passant par le Val Mesolcina. Intitulé Parc Adula, il a été refusé en votation.

Rescapé de cette vision, le Parco Val Calanca doit voir le jour entre 2020 et 2023. Il permettra aux communes concernées et à leur population de sauvegarder une nature intacte, des paysages précieux et un patrimoine riche, écrit le gouvernement grison. Le projet soutient aussi une économie du développement durable.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Donnez-nous votre avis