Barcelone s'est incliné 2-0 à Valence lors de la 21e journée de Liga. Le Real Madrid, qui se déplacera dimanche à Valladolid, prendra trois points d'avance sur les Catalans en cas de victoire.

C'est un premier coup dur pour Quique Setién: pour son 3e match sur le banc du Barça, le technicien a concédé sa première défaite après une prestation décevante.

Beaucoup de passes, mais aucun but: une semaine après son récital contre Grenade, où il avait culminé à 1005 passes (dont 92% réussies, et avec 82,1% de possession de balle, deux records cette saison), le Barça a reconduit le plan de jeu de son nouvel entraîneur à Valence. Mais il a plié sur un but contre son camp de Jordi Alba et une réalisation de l'Uruguayen Maxi Gomez.

