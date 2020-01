La Russe Alena Kostornaia s'est offert son premier sacre de championne d'Europe, à seize ans. La Suissesse Alexia a terminé quatrième.

Kostornaia a tenu tête à ses jeunes compatriotes, auteures des premiers quadruples sauts de l'histoire de la compétition continentale à Graz. Elle s'est imposée avec un total de 240,81 points, devant Anna Shcherbakova (237,76) et Alexandra Trusova (225,34), quinze ans toutes les deux, devenues, juste avant son passage sur la glace, les deux premières à réussir des "quads" aux Championnats d'Europe.

Mais Trusova, surtout, et Shcherbakova, aussi, ont payé leurs chutes et leurs sauts non aboutis sur certaines de leurs tentatives de quadruples rotations.

Kostornaia, qui occupait la tête à l'issue du programme court vendredi, a elle construit son succès sur deux triples Axel, une autre rotation complexe de trois tours et demi, et sur ses qualités artistiques supérieures

Alexia Paganini a réussi à conserver son 4e rang obtenu après le programme court. Selon ses dires, elle n'avait jamais aussi bien préparé un concours et l'a confirmé de brillante manière. La patineuse d'origine grisonne qui vit et s'entraîne aux Etats-Unis a réussi son meilleur total de sa carrière avec 192,88 points. Elle a ainsi distancé la Finlandaise Emmi Peltonen, la fille de l'entraîneur du Lausanne HC, Ville Peltonen, de 11,09 points. Lors de ses deux premiers Championnats d'Europe, la Suissesse avait pris les rangs 7 et 6 alors que l'an dernier, elle était sortie troisième après le programme court.

Couples: les Français battus

Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, quintuples tenants du titre en danse sur glace et favoris pour le conserver, ont été battus par un duo russe aux Championnats d'Europe à Graz, leur première défaite depuis deux ans.

Papadakis et Cizeron, avec un score total de 220,28, ont été devancés de quatorze centièmes par les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katstalapov (220,42). Les deux danseurs français ne s'étaient plus inclinés depuis les JO 2018. Et depuis 2014, alors leur premier hiver en seniors, au niveau européen.

Le duo suisse Victoria Manni/Carlo Röthlisberger n'a pas pu améliorer son classement dans le programme libre. Les Tessinois ont terminé à la 20e place. Toutefois, ils pourront se montrer satisfaits de leur prestation en Styrie. Ils ont réussi leur meilleur total de points personnel avec 145,24 (ancien 138,81). Lors de leurs trois premiers Championnats d'Europe, ils avaient manqué la qualification pour le libre.

