Ce contenu a été publié le 13 octobre 2018 21:22 13. octobre 2018 - 21:22

Un entraînement dans la banlieue de Reykjavik au mileu d'une barre d'immeubles: les joueurs de l'équipe de Suisse ont basculé très vite dans un autre monde samedi.

Conclu juste avant une grosse averse, ce décrassage a permis aux joueurs à la fois de se dépenser après les 3h30' de vol depuis Bruxelles et de prendre la mesure du climat islandais. L'été indien n'existe pas sur cette île qui compte 360'000 habitants et une équipe de football qui a été capable de tenir la France en échec à Guingamp (2-2) mercredi soir.

"La rencontre de lundi sera bien différente de celle de septembre à Saint-Gall que nous avons gagnée 6-0, prévient Mario Gavranovic, le buteur de l'équipe de Suisse vendredi soir lors de la défaite 2-1 en Belgique. Il faut que l'on s'habitue très vite à la température qui règne ici. Il nous faut impérativement remporter cette rencontre pour jouer la première place du groupe le mois prochain à Lucerne contre la Belgique."

Le Tessinois devrait logiquement débuter cette rencontre. Son entrée à Bruxelles pour un Haris Seferovic fort décevant fut en effet très convaincante avec son but pour le 1-1 et cette action sur laquelle il fut très proche d'obtenir un penalty pour une faute de Thibaut Courtois. "On peut siffler une faute et aussi on peut laisser jouer comme l'a fait l'arbitre, reconnaît le buteur du Dinamo Zagreb. Courtois a tout de même un temps d'avance. Mais si cette scène s'était produite en Suisse, il y aurait pu avoir penalty..."

La titularisation de Haris Seferovic ne sera pas le seul changement qui sera opéré lundi par Vladimir Petkovic. Yvon Mvogo s'apprête, en effet, à fêter sa première cape en équipe de Suisse. "Je pense que je jouerai lundi", affirme le Fribourgeois. Yvon Mvogo deviendra ainsi lundi le premier gardien romand appelé à défendre la cage de l'équipe de Suisse depuis le Sédunois Johnny Leoni qui avait relayé Diego Benaglio à la mi-temps d'un match gagné 2-1 au Liechtenstein le 10 août 2011.

