Le rapporteur spécial de l'ONU contre la torture, le Zurichois Nils Melzer, demande au gouvernement américain de libérer des détenus pour éviter une large propagation du Covid-19. Il a appelé vendredi à réduire la pression sur le personnel et le système des prisons.

Avec une quinzaine de collègues experts indépendants onusiens, il demande au gouvernement américain une décision immédiate. "Un échec d'une action adaptée pourrait avoir de larges conséquences", selon les spécialistes.

Les détenus dans ce pays "sont particulièrement vulnérables au Covid" et beaucoup sont en danger en raison de conditions médicales problématiques avant la crise. Les experts relèvent que des dispositifs de protection individuelle, comme "la distanciation physique" ou "les règles d'hygiène", "ne peuvent être observés dans ces sites fermés et souvent surchargés".

Les plus vulnérables devraient être "immédiatement identifiés" et "libérés", selon eux. Ils ajoutent que les décisions prises dans ce pays pour réduire la population carcérale ont été "insuffisantes". Comme les minorités sont représentés de manière disproportionnée dans les centres de détention et parmi les victimes de la pandémie, les spécialistes mettent en garde contre la menace d'"importantes" discriminations.

Ils demandent aussi de libérer et de ne pas expulser les migrants. Les Etats doivent garantir que les détenus doivent avoir accès aux mêmes soins que le reste de la population. La pandémie ne peut aboutir à une suspension des droits de l'homme, affirment les spécialistes.

