Houston s'est incliné 117-110 dimanche à Denver en NBA. Les Rockets ont dû composer sans leur star James Harden, touché à une cuisse et ménagé.

En l'absence de The Beard, Russell Westbrook a livré la marchandise avec ses 32 points, 7 rebonds et 7 passes décisives. Mais le no 0 s'est aussi rendu coupable de 10 pertes de balles face à des Nuggets emmenés par un Nikola Jokic des grands soirs (24 points, 12 rebonds, 11 assists).

Clint Capela n'a pas eu son impact habituel sur le plan offensif. Le pivot genevois des Rockets a capté 12 rebonds mais il n'a inscrit que 9 points, avec un faible 3 sur 8 au tir. C'est la cinquième fois seulement qu'il marque moins de 10 points cette saison, en 38 matches disputés, mais la troisième en janvier.

Thabo Sefolosha a quant à lui réussi 6 points et 3 rebonds pour les Rockets, qui pointaient au 6e rang de la Conférence ouest au terme d'une soirée marquée par les hommages rendus à la légende Kobe Bryant. Le public a scandé des "Kobe, Kobe, Kobe" après la minute de silence observée à Denver, où l'ancien joueur des Lakers avait souvent été conspué après avoir été accusé de viol par une employée d'un hôtel de la station de Vail en 2003. L'affaire, réglée par un accord financier loin des tribunaux, avait terni son image.

