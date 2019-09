Décerné chaque année à des chercheurs ayant réalisé des travaux remarquables, le prix Balzan a été attribué à sept scientifiques. La distinction est dotée d'un montant de 750'000 francs, dont la moitié au moins doit être affectée à des projets de recherche.

La Fondation internationale Balzan a récompensé lundi à Milan les chercheurs de quatre disciplines, basés dans plusieurs pays d'Europe et aux Etats-Unis. Les lauréats se sont illustrés dans des disciplines aussi diverses que les études cinématographiques, les études islamiques, les mathématiques et la biologie.

Le Français Jacques Aumont, de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, a été distingué pour son "rôle fondateur" dans les études cinématographiques en tant que discipline scientifique et universitaire. Il a contribué à la définition du concept "d'esthétique du cinéma et à l'interprétation du langage cinématographique", ont commenté les professeurs Victor Stoichita, de l'Université de Fribourg et Peter Kuon, de l'Université de Strasbourg.

Contributions exceptionnelles

Le scientifique britannique Michael Cook, de l'université de Princeton, a été honoré "pour l'impact exceptionnel de son oeuvre dans plusieurs champs de recherche des études islamiques". Celle-ci se distingue "par son érudition exceptionnelle, sa profondeur et sa méthodologie rigoureuse", a relevé le commentaire.

Le mathématicien Luigi Ambrosio, de la Scuola Normale Superiore de Pise, a été récompensé pour sa Théorie des équations aux dérivées partielles. "Son influence sur l'analyse des espaces très généraux est exceptionnelle", a relevé le comité d'attribution.

Enfin, le groupe de recherche allemands composé d'Erika von Mutius, Klaus f. Rabe, Werner Seeger et Tobias Welte, a été primé pour les résultats obtenus dans le domaine des pathologies respiratoires. Ces découvertes ouvrent la perspective de "traitements novateurs en cliniques, améliorant la qualité de vie des patients" a souligné le professeur Peter Suter de l'Université de Genève.

Thèmes pour 2020

Les prix seront décernés officiellement à Berne le 15 décembre 2019. La Fondation Balzan, qui siège à Zurich et à Milan, a été créée en 1957 par la fille du journaliste italien Eugenio Balzan.

En 2020, la fondation Balzan récompensera des travaux réalisés dans les domaines des droits humains, de la dynamique du système terrestre, a annoncé le président du Comité général du prix lundi.

En soulignant la vocation interdisciplinaire de l'institution, ce dernier a annoncé que deux des prix Balzan auraient un dénominateur commun, pour la première fois dans son histoire. Il s'agit des défis environnementaux et des réponses qu'ils appellent, dans le domaine des sciences sociales et humaines d'une part et dans le domaine des matériaux pour les énergies renouvelables d'autre part.

