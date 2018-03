Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 27 février 2018 14:32 27. février 2018 - 14:32

Le réalisateur Georges Schwizgebel reçoit le Prix d'honneur du cinéma suisse 2018. Cette distinction, dotée de 30'000 francs, vient couronner l'œuvre de toute une vie dans le film d'animation.

Elle lui sera remise le 23 mars à Zurich Oerlikon, dans le cadre de la cérémonie des prix Quartz du cinéma suisse, en présence de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, a indiqué mardi l'Office fédéral de la culture (OFC). "Peu de cinéastes ont marqué le film d'animation suisse autant que Georges Schwizgebel", écrit l'office.

Des rétrospectives et des expositions ont été consacrées à ses œuvres à Paris, Tokyo, Montréal et New York. Il a produit et réalisé plus de vingt films d'animation, à commencer par "Le vol d’Icare" (1974), jusqu'à sa dernière œuvre actuelle, "La bataille de San Romano" (2017).

Deux fois le Prix du cinéma suisse

Il a reçu deux fois le Prix du cinéma suisse dans la catégorie "Meilleur film d'animation", en 2002 pour "La jeune fille et les nuages" et en 2016 pour "Le roi des aulnes".

Né en 1944 à Reconvilier (BE), Georges Schwizgebel commence par faire des études à l'Ecole des Beaux-Arts et des arts décoratifs à Genève. Avec Daniel Suter et Claude Luyet, il fonde en 1971 le studio GDS, où voient le jour des travaux de commande et des productions indépendantes.

La musique et la peinture jouent un grand rôle dans les films d'animation de Georges Schwizgebel. Selon les termes mêmes de la commission de nomination, "la fluidité de ses métamorphoses font de lui un 'maître de la toile'. Les larges mouvements de balayage qu'il imprime à sa caméra dépassent toutes les limites de l'espace et du temps avec une stupéfiante continuité".

