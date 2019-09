La 25e édition du Prix Gaïa récompensera le 19 septembre trois lauréats, dont Karl-Friedrich Scheufele de l'entreprise Chopard. Une bourse sera attribuée pour la première fois à la promotion de la relève dans l'horlogerie, son art et sa culture.

Karl-Friedrich Scheufele sera récompensé dans la catégorie Esprit d'entreprise "pour l'essor et la reconnaissance internationale qu'il a su donner à l'entreprise familiale et pour le développement de nouvelles entités horlogères en conciliant humanisme, bienfacture et innovation", a indiqué mardi le Musée international d'horlogerie (MIH) à La Chaux-de-Fonds. Le jury est composé de 15 personnalités.

Dans la catégorie Artisanat et création, un prix sera décerné à Suzanne Rohr pour son rôle pionnier, sa persévérance et son indépendance dans l'apprentissage, la maîtrise et la transmission de l'art de l’émaillage. Dans la catégorie Histoire et recherche, Laurent Tissot sera honoré pour sa contribution au renouvellement de la connaissance de l'histoire économique, sociale et culturelle de l'horlogerie suisse.

Pour célébrer son quart de siècle, le Prix Gaïa a décidé de remettre une bourse d'encouragement, "rendue possible grâce à la bienveillance de la Fondation Watch Academy", a précisé le MIH. Cette bourse finance tout ou partie d'un projet individuel.

Montre pour les 25 ans

Pour cette édition, elle sera remise à Aude Moutoussamy, détentrice d'un master d'histoire contemporaine de la Sorbonne et achevant un master en communication et stratégie social média. La dotation de la bourse lui permettra d'effectuer une recherche originale sur les stratégies d'appropriation des médias sociaux par différentes marques horlogères, suisses et étrangères, a ajouté le MIH.

Par hommage aux lauréats du Prix Gaïa des 25 dernières années, le MIH ouvrira à la souscription le jour de la cérémonie une montre totalement originale baptisée MIH Gaïa, conçue et développée par le musée avec différents partenaires régionaux. Cette pièce, dont le design a été dévoilé mardi, s'inspire à la fois de l'architecture particulière du MIH et du trophée remis aux lauréats du Prix.

Neuer Inhalt Horizontal Line