Pro Juventute se réorganise pour être plus efficace et assurer une présence locale. Les activités de l'association seront regroupées en cinq organisations régionales.

La mise en oeuvre débutera cette année avec la Suisse centrale avant de s'étendre à tout le pays, a indiqué lundi Pro Juventute. L'association d'aide à la jeunesse veut ainsi "renforcer l'impact des programmes nationaux dans les régions tout en assurant son ancrage local".

Le modèle adopté prévoit un lien organisationnel plus étroit entre les cinq futurs centres régionaux et la fondation nationale. Actuellement, Pro Juventute est organisée en fondation nationale et en 19 unités cantonales juridiquement indépendantes.

Le premier centre régional, celui de Suisse centrale, entrera en fonction cet automne. La mise en oeuvre de la réorganisation aura lieu en étroite coopération avec les associations cantonales, a précisé Pro Juventute.

Neuer Inhalt Horizontal Line