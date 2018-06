Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Pro Natura lance un projet de débroussaillage à grande échelle à l'aide de chèvres itinérantes. L'organisation environnementale s'allie aux cantons d'Uri et des Grisons pour tester une nouvelle méthode de nettoyage des pâturages secs dans les régions alpines.

Trois bergers et quelque 200 chèvres passeront l’été en déplacement entre la Vallée du Rhin, aux environs de Coire, et jusqu'au pied uranais du col de la Furka (UR/VS), détaille mardi Pro Natura dans un communiqué. Leur mission consistera à défricher plus de 50 hectares de pâturages secs, un nouveau moyen de préservation de la biodiversité alpine.

Le projet "Chèvres itinérantes" est l’une des plus grandes opérations de ce genre initiées jusqu’ici par Pro Natura. Après une phase pilote en 2018, il sera évalué, et amélioré si nécessaire. Si l'expérience s'avère concluante, elle sera étendue à d’autres régions du pays.

Biotopes en péril

Les prairies et les pâturages secs constituent non seulement des biotopes très riches en espèces, mais aussi des témoignages du passé agricole. Ces milieux naturels ont perdu près de 95% de leur surface au cours du dernier siècle, avec à la clé, la disparition de nombreuses espèces. Dans les régions alpines, ces espaces se sont vus peu à peu embroussaillés, faute de fauche régulière.

Le troupeau sera en route pendant sept mois. En broutant les buissons, jeunes plants d’arbres et vieilles herbes envahisseurs, les bêtes permettront aux plantes rares de retrouver la lumière et la chaleur nécessaires à leur croissance, explique Pro Natura.

