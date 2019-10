Le propriétaire de Gillette et Pampers a été porté par les ventes de ses produits santé et beauté (archives).

Le fabricant américain de produits ménagers et d'hygiène Procter and Gamble (P&G) a fait état mardi de résultats trimestriels meilleurs que prévu grâce notamment aux ventes solides de ses produits santé et beauté.

Le groupe, qui commercialise les détergents Tide et les déodorants Old Spice, a fait état au premier trimestre de son exercice décalé 2019/2020, clos le 30 septembre, d'un bénéfice net de 3,6 milliards de dollars (presque autant en francs), une hausse de 12% par rapport à la même période l'an dernier.

Le bénéfice par action ajusté des éléments exceptionnels s'est lui établi à 1,36 dollar, mieux que le 1,24 dollar anticipé par les analystes.

Le chiffre d'affaires a aussi dépassé les attentes en s'établissant à 17,8 milliards de dollars contre 17,42 milliards prévus.

A Wall Street, le titre gagnait 4,6% vers 14H00 GMT dans les échanges électroniques de pré-séance.

Le géant américain anticipe désormais une hausse de son chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5% pour l'année fiscale 2020.

Sur les mois de juillet à septembre, les ventes dans les divisions santé et beauté ont nettement progressé, tandis que celles des produits de rasage ont légèrement reculé.

La société avait inscrit une charge pour dépréciation d'actifs de 8 milliards de dollars liée aux rasoirs Gillette au trimestre précédent.

Le groupe a cité les ventes solides de dentifrices haut de gamme et de nouvelles brosses à dents ainsi que la forte progression des marques de cosmétique SK-II et Olay.

Plusieurs produits ont également bénéficié d'augmentation de leur prix, mise en place pour anticiper des effets de change, affirme l'entreprise.

Neuer Inhalt Horizontal Line