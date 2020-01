Les usines d'Aarberg et de Frauenfeld ont pu transformer 1,65 million de tonnes de betteraves en 240'000 tonnes de sucre (archives).

Les fabriques de sucre d'Aarberg (BE) et Frauenfeld (TG) ont produit environ 240'000 tonnes de sucre l'an dernier. Le rendement par hectare est le plus élevé depuis 2014. La teneur en sucre est toutefois faible.

Les deux usines ont pu transformer 1,65 million de tonnes de betteraves en 240'000 tonnes de sucre, contre 195'000 en 2018, indique Sucre suisse dans son rapport sur la campagne 2019, publié vendredi. 1,44 million de tonnes de betteraves ont été récoltées en Suisse, le reste a été importé d'Allemagne.

Il faut toutefois encore importer du sucre pour couvrir la demande helvétique, qui se monte à environ 260'000 tonnes. En revanche, la production indigène satisfait la demande en sucre bio (70'000 tonnes de betteraves bio).

Avec une moyenne de 81 tonnes de betteraves par hectare, les rendements n'ont jamais été aussi élevés depuis 2014. Cependant, la faible teneur en sucre (16,4% en moyenne) a eu un impact négatif. Les fortes pluies d'octobre et novembre ont compliqué la récolte, le chargement et le transport. Un peu plus de la moitié des betteraves (51,4%) ont été transformées à Frauenfeld, le reste à Aarberg.

Neuer Inhalt Horizontal Line