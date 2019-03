Le groupe ferroviaire BVZ, dont fait partie notamment la Matterhorn Gotthard Bahn, a vu ses résultats progresser. Avec des recettes et un bénéfice en hausse, le groupe prévoit d'importants investissements pour moderniser son matériel (archives).

Le groupe ferroviaire valaisan BVZ Holding à Brigue (VS) poursuit sa progression. Les résultats du dernier exercice sont en hausse. Le groupe annonce d'importants investissements pour moderniser son matériel roulant.

Le groupe, qui chapeaute la Matterhorn Gotthard Bahn, la Gornergrat Bahn et le Glacier Express, a annoncé mercredi un chiffre d'affaires de 166 millions de francs pour l'exercice 2018. Par rapport à l'année précédente, ce résultat est supérieur de 9,5%.

Le bénéfice consolidé de 18,6 millions de francs dépasse de 49% celui du précédent exercice. Le conseil d'administration propose de porter le dividende de 12 à 14 francs.

Si les produits du ferroutage, au tunnel de la Furka, et du transport de marchandises sont demeurés stables à respectivement 6 et 1,8 million de francs, le trafic régional affiche une augmentation de 6,7% à 54,9 millions de francs. La ligne du Gornergrat tire aussi son épingle du jeu avec une progression de 9% de son chiffre d'affaires, à 3,3 millions de francs.

Devenu en 2017 une société à part entière détenue par la Matterhorn Gotthard Bahn et la Rhätische Bahn, le Glacier Express affiche une augmentation de 5,6% de sa fréquentation. Le train touristique a transporté 233'000 voyageurs. Le groupe veut repositionner ce produit selon les nouveaux besoins des clients.

Gros investissements prévus

L'entreprise ne manque pas de projets pour les prochaines années. Elle veut renouveler l'entier du matériel roulant de la Matterhorn Gotthard Bahn entre 2023 et 2029. L'acquisition de 27 nouvelles rames est prévue pour un montant total de 270 à 290 millions de francs.

Les wagons de ferroutage seront aussi modernisés d'ici 2022 pour six millions de francs. Cette rénovation technique doit permettre une exploitation jusqu'en 2040. La Gornergrat Bahn connaîtra aussi un rajeunissement. Le groupe va acquérir pour 40 à 45 millions de francs cinq nouvelles rames dès l'été 2021 qui permettront d'offrir une cadence à 20 minutes au lieu de 24 actuellement.

Le tunnel de la Furka devra aussi subir une "mise à jour" pour améliorer la sécurité et réduire les frais d'entretien. Ces travaux devraient durer jusqu'en 2026 pour un montant de l'ordre de 190 millions de francs. Parallèlement, Fiesch (VS) et Andermatt (UR) seront dotés de nouvelles gares.

L'entreprise se montre confiante pour l'année en cours. Elle mise sur une répartition équilibrée des affaires d'été et d'hiver et une diversification de son offre pour aboutir à des résultats comparables à ceux de 2018. L'augmentation de la demande touristique mondiale permet un certain optimisme.

