Le projet primé devrait impliquer un investissement de l'ordre de 8,5 millions de francs pour une réalisation au plus tôt en 2024.

Le lauréat du concours d'architecture en vue de l'agrandissement du Musée gruérien et de la Bibliothèque de Bulle (FR) est le projet "Pivoine" issu d'un bureau londonien, associé à un cabinet genevois. Le coût de réalisation est estimé à 8,5 millions de francs.

Les vainqueurs du bureau Sergison Bates architects, à Londres, ont collaboré avec les Genevois de Jaccaud Spicher architectes associés. Le Musée gruérien et la Bibliothèque sont à l’étroit aujourd'hui, ont indiqué vendredi à Bulle les autorités communales. Ils accueillent chaque année pas moins de 110’000 personnes.

Inauguré en 1978, agrandi une première fois en 2002, pour y ajouter la fonction de bibliothèque scolaire et abriter les archives historiques de la commune, le bâtiment n’est plus adapté à ses différents publics. Il est considéré comme un lieu de rencontres, de conservation, de documentation et de mise en valeur du patrimoine.

Projet "Pivoine"

La Ville de Bulle a lancé en mars dernier un concours d’architecture pour l’agrandissement et la transformation de l’édifice. L’objectif est de faire cohabiter dans un même lieu les différents contenus (musée, bibliothèque, expositions temporaires, lieux d’échanges) et de créer une maison du patrimoine et de la culture.

Au total, 56 dossiers de candidature ont été déposés. Dix d’entre eux ont été sélectionnés pour la phase de concours. Le projet "Pivoine" propose de reconfigurer la volumétrie actuelle dans une nouvelle composition à la fois unitaire par son expression, mais également découpée par son langage pavillonnaire.

Dans son rapport, le jury relève que la volumétrie basse du projet souligne la présence du château comme élément majeur et dominant de la composition. Quant à la nouvelle façade de la future maison du patrimoine et de la culture, "elle réinterprète le musée d’origine par sa matérialité et son caractère architectural".

Demande de crédit

La prochaine étape du projet d’agrandissement sera le dépôt d’une demande de crédit d’étude devant le Conseil général en décembre. En cas d’approbation, suivront la préparation du projet et la détermination des coûts, estimés à ce stade à 8,5 millions de francs, ont précisé les autorités.

Si tout se passe bien, le projet pourrait se concrétiser avec une inauguration agendée au plus tôt en 2024. Le projet lauréat ainsi que tous les projets retenus pour la phase de concours sont présentés dans le cadre d’une exposition publique qui se tient jusqu’au 9 février dans le hall d’entrée du Musée gruérien.

