Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 3 juillet 2018 14:52 03. juillet 2018 - 14:52

Les sites historiques utilisés pour des tirs dans le sol après 2020 devraient continuer de recevoir un coup de pouce financier pour leur assainissement. La commission de l'environnement du Conseil national a mis mardi un projet en consultation jusqu'au 24 octobre.

Des milliers de stands de tir doivent être assainis à cause des munitions qui polluent le sol. La Confédération ne soutiendra les démarches que sur les sites où on ne tire plus dans le sol après le 31 décembre 2020.

Cette règle a poussé le canton de Berne à interdire purement et simplement les tirs concernés à partir de cette date, s'est ému Adrian Amstutz (UDC/BE) et lancé une initiative parlementaire. La commission a désormais rédigé son projet concret.

Le couperet fédéral devrait définitivement être levé pour les sites (tir en campagne ou tir historique) où l'on ne tire pas plus d'une fois par an. Le texte prévoit par ailleurs que des contributions fédérales peuvent être accordées à des mesures de protection des sols telles des récupérateurs de balles lorsqu’il s’agit de tirs historiques, à l’exclusion des tirs en campagne.

Une minorité refuse net ce projet estimant qu'il va à l’encontre des principes de protection de l’environnement. Une deuxième minorité propose de prolonger le délai dans lequel les tirs dans le sol doivent cesser, au lieu de l’abroger. Une troisième veut que la suppression du délai ne s’applique qu’aux tirs historiques, à l’exclusion des tirs en campagne.

Neuer Inhalt Horizontal Line